На Закарпатье произошла стрельба в ромском поселении, есть раненые

Двум подозреваемым сообщили о подозрении

В селе Большие Лучки Мукачевского района произошла стычка в ромском поселении, переросшая в стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

Согласно сообщению, недавно в полицию поступила информация о том, что в селе Большие Лучки из ромского поселения слышны выстрелы. Правоохранители и спецназовцы, которые прибыли на место установили, что днем, около 14 часов, пятнадцать неизвестных лиц на нескольких автомобилях приехали в поселение.

Как отмечается, между одним из гостей и местным мужчиной возникла ссора, которая переросла в драку. Во время стычки один из мужчин произвел несколько выстрелов, в результате чего двое участников конфликта получили ранения, их госпитализировали в медучреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Правоохранители задержали двух подозреваемых в преступлении, ими оказались жители Мукачево 27 и 32 лет. В понедельник, 13 апреля, им сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, недавно правоохранители объявили о подозрении мужчине, который дважды поджег "Долину нарциссов" на Закарпатье.