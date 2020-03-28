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На Закарпатье пожар едва не уничтожил Долину нарциссов

Пламя вспыхнуло из-за поджога сухой травы

Огонь возле Долины нарциссов Facebook-страница ГСЧС в Закарпатской области

В Хустском районе Закарпатской области накануне спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы, что едва не уничтожило Долину нарциссов - часть Карпатского биосферного заповедника. Об этом сообщает Facebook пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области. 

Согласно сообщению, в течение суток спасатели ликвидировали 33 пожара сухой травы в области. В результате двух пожаров были повреждены здания в Тячевском и Хустском районах. Огонь вспыхнул на территории Лужанского и Груниківського лесничеств. 

"А в Хустском районе чья-то халатность и глупость едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья - долину нарциссов. В 16:35 хустские бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря", - сообщили в ГСЧС и добавили, что совместными усилиями с работниками заповедника огонь удалось ликвидировать около 19:00.

Напомним, в четверг, 26 марта, лаборатория Министерства здравоохранения Украины подтвердила, что у жительницы Закарпатской области выявлен коронавирус COVID-19.

 

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