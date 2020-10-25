На Закарпатье после 15-летнего перерыва возобновили добычу золота

Ожидается, что предприятие будет платить более 250 млн гривен налогов

В Закарпатской области после 15 лет простоя возобновили добычу золота на территории Мужиевского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, месторождение золота с утвержденными запасами в с. Мужиево, позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны. Сейчас здесь работает обогатительная фабрика Avellana Gold, которая трудоустраивает 30 человек.

"Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, которые есть на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому любые производственные процессы здесь не происходили", - рассказал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Предполагается, что предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и будет платить более 250 млн гривен налогов.

Напомним, недавно в Волынской области состоялся первый в Украине открытый аукцион по реализации янтаря-сырца.