На Закарпатье мужчина в сауне убил двух детей своей сожительницы

Подозреваемый в убийстве на Закарпатье Нацполиция

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

На Закарпатье в Тячеве пьяный мужчина в развлекательном заведении избил свою сожительницу и убил двух ее малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

Как сообщает ZAXID.NET, трагедия произошла в местной сауне, где отдыхали участники инцидента. Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей 35-летней сожительницей. Во время этого он причинил телесные повреждения женщине, а также ее 9-летней дочери и двухлетнему сыну.

В результате дети скончались на месте, а женщину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Правоохранители задержали 30-летнего злоумышленника и поместили его в СИЗО. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершено с особой жестокостью, а также покушении на умышленное убийство своей сожительницы. За это задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно в Донецкой области правоохранители обнаружили три тела с признаками насильственной смерти, после чего была начата операция по розыску и задержанию злоумышленников. Тогда был развернут оперативный штаб по розыску и привлечены кинологи.