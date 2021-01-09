live
Новости » Ужгород Читати новину українською

На Закарпатье мужчина в сауне убил двух детей своей сожительницы

Подозреваемый в убийстве на Закарпатье Нацполиция

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

На Закарпатье в Тячеве пьяный мужчина в развлекательном заведении избил свою сожительницу и убил двух ее малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

Как сообщает ZAXID.NET, трагедия произошла в местной сауне, где отдыхали участники инцидента. Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей 35-летней сожительницей. Во время этого он причинил телесные повреждения женщине, а также ее 9-летней дочери и двухлетнему сыну.  

В результате дети скончались на месте, а женщину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Правоохранители задержали 30-летнего злоумышленника и поместили его в СИЗО. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершено с особой жестокостью, а также покушении на умышленное убийство своей сожительницы. За это задержанному грозит пожизненное заключение.

Новости по теме: Перелом и травма сустава: В Киеве пьяный мужчина жестоко избил двух женщин-медиков

Напомним, недавно в Донецкой области правоохранители обнаружили три тела с признаками насильственной смерти, после чего была начата операция по розыску и задержанию злоумышленников. Тогда был развернут оперативный штаб по розыску и привлечены кинологи.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Назван топ-10 самых безопасных авиакомпаний года США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9 Reaper Ваучер VS деньги: Как вернуть средства обратно, если ваш авиарейс отменили Из-за непогоды "Борисполь" не смог принимать рейсы, самолеты пользовались резервными аэропортами или возвращались
Loading...

программы канала ZIK

Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу
Забил до смерти двоих детей. COVID-19 в мире. Штурм Капитолия | #Новости | 08.01.20
Подпольная VIP-вакцинация.
Январский локдаун. Защита медиков | COVID-19: поддерживаем друг друга
Годовщина крушения самолета
Украинцам придется платить за въезд в ЕС: когда и сколько?