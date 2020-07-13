На Закарпатье больными COVID-19 почти полностью заполнены больницы второй и третьей волны, - ОГА

Фото: Украинская правда

Также в медучреждениях не хватает кислородных концентраторов

В Закарпатской области в больницах второй и третьей волны почти на 90% заполнены кровати пациентами, которые болеют COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, эти заведения приобщили к приему больных на коронавирус 18 июня. В течение трех последних недель медики фиксируют интенсивное увеличение случаев COVID-19 в области.

Кроме этого, в области не хватает кислородных концентраторов. В частности 40 таких аппаратов нужно для медицинских учреждений второй и третьей волны. Именно такие концентраторы помогают пациентам с осложненными формами COVID-19 насыщать организм больного человека кислородом, в зависимости от состояния - от 1 литра в минуту до 10-ти.

Как отмечается, больницы первой волны, преимущественно это учреждения областного подчинения, в настоящее время почти на 100% обеспечение такими аппаратами, поскольку их купили на средства областного бюджета.

Однако в больницах второй и третьей волны, а это преимущественно районного подчинения, закупку таких аппаратов вынуждены осуществлять за свой счет.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 13 июля, в Украине зафиксировано 54 133 случаи коронавирусной болезни COVID-19.