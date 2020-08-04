На выборах в Закарпатский облсовет и горсовет Ужгорода лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос

Фото из открытых источников

Проходной барьер также преодолевают "Европейская солидарность" и "Батькивщина"

Если бы выборы в областной совет Закарпатской области проводились в ближайшее воскресенье, проходной барьер преодолели бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Команда Андрея Балоги". Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией "Роботизированные телесистемы" в период с 2-3 августа.

В частности, за партию "Слуга народа" (Давид Арахамия и Александр Корниенко) готовы проголосовать 26,2%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 13,9% (Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович), за "Европейскую солидарность" (Петр Порошенко) - 12,7%, за "Батькивщину" (Юлия Тимошенко) - 11,6%, а за "Команду Андрея Балоги" (Андрей Балога) - 9,2% респондентов.

Ближайшей к проходному барьеру является партия "Сила и честь" (Игорь Смешко) - 4,7% голосов опрошенных.

Фото из открытых источников

Вместе с тем, если бы выборы в городской совет Ужгорода проводились в ближайшее воскресенье, проходной барьер преодолели также партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Так, за партию "Слуга народа" (Давид Арахамия и Александр Корниенко) готовы проголосовать 27,1%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,2% (Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович), за "Европейскую солидарность" (Петр Порошенко) - 11,7%, а за "Батькивщину" (Юлия Тимошенко) - 10,5% респондентов.

При этом ближайшими к проходному барьеру являются "Радикальная партия Ляшко" (Олег Ляшко) - 4,2%, "Команда Андрея Балоги" (Андрей Балога) - 4,1% и "Свобода" (Олег Тягнибок) - 3,8%.

Фото из открытых источников

Стоит заметить, что все данные приведены для избирателей, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

Примечательно, если бы местные выборы проходили ближайшую неделю, в них могли бы принять участие более 70-80% опрошенных.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Опрос проводился среди жителей Ужгорода и Закарпатской области в возрасте от 18 лет. Общее количество опрошенных - 1-1,2 тыс. респондентов соответственно. Погрешность выборки не превышает 2,5%. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров.

Напомним, ранее сообщалось, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за четыре партии: за партию "Слуга народа" (Давид Арахамия и Александр Корниенко) готовы проголосовать 26,7%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 21,8% (Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович), за "Европейскую солидарность" (Петр Порошенко) – 16,7%, а за "Батькивщину" (Юлия Тимошенко) – 6,9% респондентов.