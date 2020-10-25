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Экзитпол студии Савика Шустера: В Ужгороде во второй тур выходят Андреев и Щадей

Выборы в Украине

 Фото - из открытых источников

Третье место занял Сергей Ратушняк

На местных выборах на должность городского головы Ужгорода лидируют действующий мэр Богдан Андриив и кандидат Виктор Щадей. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и телеканалом "Украина 24".

Отмечается, что за Богдана Андриива проголосовало 23,8% жителей города. На втором месте-представитель партии "Слуга народа" Виктор Щадей, за него проголосовало 22,73%. На третьем - самовыдвиженец Сергей Ратушняк с результатом 14,73%.

Фото из открытых источников

Погрешность в результатах опроса не превышает 1,9%, поэтому в городе должен состояться второй тур на пост мэра города.

В то же время на выборах в городской совет Ужгорода, по результатам экзит-пола, лидируют партии "Слуга народа" (18,91%), ВО "Батькивщина" (12,21%), "Родное Закарпатье" (8,87%).

Фото из открытых источников

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Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и принимали граждан до 20:00. Сейчас они закрыты.

Кроме облсоветов, украинцы впервые выбирали депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы проходили и в 119 райсоветах.
 
Какие полномочия получит новоизбранная власть, можно прочитать ЗДЕСЬ. Ну, а о том, почему местные выборы — это очень и очень важно, — ЗДЕСЬ.
 
Также телеканал ZIK вел онлайн-трансляцию голосования.
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