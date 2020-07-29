Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

Вообще в области наблюдается ухудшение ситуации

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз. Вообще в области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает издание "Тернополяни" со ссылкой на слова начальника управления охраны здоровья Тернопольской ОГА Владимира Богайчука.

"Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не ограждает нас от повторного заболевания", - сказал он.

По словам Бойчука, сегодня наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в области. Продолжают болеть 1075 человек. Из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии.

Чиновник также отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах Тернопольской области. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Загруженность коек больными COVID-19 в медицинских учреждениях первой волны составляет 26,7%.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине подтвердили более 1000 новых случаев коронавирус. А именно 1022 новых случая, 21 человек умер, 650 человек преодолели болезнь.