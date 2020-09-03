В Тернопольской области закрыли на карантин школу из-за COVID-19 у директора

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Закрыли также детсад, который расположен в том же помещении

В Залещицком районе Тернопольской области закрыли на карантин школу в селе Кошиловцы, где COVID-19 подтвердили у директора заведения. Об этом заявил председатель райгосадминистрации Владимир Шипитко, сообщает "Суспільне".

По его словам, с 3 сентября обучение в заведении происходит в дистанционном режиме. Также в селе прекратил работу детский сад.

Как отмечается, учатся онлайн и в школах Чорткова, Бережан и Бережанского района, поскольку эти населенные пункты находятся в "красной" карантинной зоне.

Кроме этого, начальница областного управления образования Ольга Хома рассказала, что также в режиме онлайн обучаются дети из Колиндянской общины Чортковского района и Коропецкой общины Монастырисского района.

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Напомним, ранее в одной со школ города Энергодар Запорожской области весь класс пошел на самоизоляцию из-за подтвержденного случая COVID-19 у ученика.