В Тернопольской области разоблачили схему "списания" запчастей к вертолетам почти на 5 млн грн

Чиновники госпредприятия находились в сговоре с менеджментом коммерческой структуры

В Тернопольской области чиновники одного из государственных авиапредприятий организовали сделку, по которой "списали" запчасти к вертолетам суммой на почти 5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Они незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, которые были установлены на вертолетах Ми-2.

Для "прикрытия" сделок они фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные относительно проведенных ремонтных работ.

Как оказалось, похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, корте используют вертолеты при проведении агрохимических работ по Украине.

В результате правоохранители блокировали продажу авиационного имущества авиакомпаниям и провели обыски в производственных помещениях и по местам проживания фигурантов. Во время следственных действий было изъято авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и другие документы. Сейчас открыто уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновников Национальной академии аграрных наук и структурных подразделений, которые по предварительному сговору наладили схему хищения имущества учреждения. Тогда в подвале академии нашли целый арсенал оружия.