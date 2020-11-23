Ужасное ДТП на Тернопольщине: Двое детей попали в реанимацию, идет борьба за их жизнь

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Мать от госпитализации отказалась. Женщина находится в больнице рядом с детьми

Вчера, 22 ноября, на автодороге М-19 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиль PEUGEOT 308. В результате инцидента двое несовершеннолетних детей попали в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области.

Согласно сообщению, происшествие случилось недалеко от поворота на село Мышковичи Тернопольского района. По предварительной информации, водитель транспортного средства PEUGEOT 308 не справилась с управлением, зацепил колесами обочину и как результат - слетела с дороги, а транспорт перевернулся. 12-летняя девочка и ее 9-летний брат получили тяжелые травмы, поскольку ни один не был ни в кресле, ни в бустере. Они попали в реанимацию - за их жизнь продолжается борьба.

Мать от госпитализации отказалась. Женщина находится в больнице рядом с детьми.

Справка полиции:

По правилам дорожного движения, детей до 12 лет и ростом до 145 см нельзя перевозить без специальных средств.

Помните, непристегнутый малыш попадает в ДТП даже на небольшой скорости, последствия неутешительны. При лобовом ударе ребенок может выскользнуть из-под ремня безопасности, который сделан под обычного пассажира.

Сидя на заднем сиденье (которое считается самым безопасным), она получит травму головы и повреждение шейного отдела позвоночника, лежа - травму позвоночника. Если ребенок в момент аварии стоит на полу или заднем сиденье, ему грозит перелом шеи, черепно-мозговая травма и повреждение позвоночника. Сидя спереди, непристегнутый маленький пассажир получает черепно-мозговую травму, пристегнутый - травмирует шею.

Не стоит рассчитывать и на мамины объятия: неожиданные ситуации на дороге не оставляют времени на раздумья.

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Напомним, во Львовской области в ДТП попали две легковушки, в результате чего четверо детей в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет, получили телесные повреждения.