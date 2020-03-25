В Тернопольской области правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов, где могут быть инфицированные COVID-19

Все случаи связаны со священником, у которого 19 марта диагностировали коронавирус

Иллюстративное изображение Нацполиция

В Тернопольской области сотрудники Национальной полиции блокировали населенные пункты Швейков, Ковалевка и четыре другие, которые являются очагом эпидемии COVID-19 в регионе. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, было установлено, что мужчина 1952 г. р, который умер от COVID-19 в Тернопольской области, контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастырисского района со священником 1963 г.р., у которого 19 марта установлен диагноз коронавирус.

Он также уточнил, что тогда во время поминального обряда присутствовали около 70 человек. Также эпидемиологическое расследование показало, что с начала марта больной священник контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов.

Известно, что сейчас сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

"В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими. В этом очаге эпидемии уже установлено 5 случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их значительно больше", - уточнил Геращенко.

Напомним, в среду, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19 - это первый летальный случай смерти от вируса в регионе.