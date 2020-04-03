В Тернопольской области от COVID-19 умер еще один человек
Всего с начала пандемии в Тернопольской области умерло 2 человека
В больницы Тернополя от коронавируса скончалась 57-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.
По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала.
Всего с начала пандемии в Тернопольской области умерло 2 человека: 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница Козовой.
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Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 942 человека, из них 23 - летальные случаи, 19 пациентов выздоровели.