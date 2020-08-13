Облсовет Тернопольской области запретил игорный бизнес в своем регионе

Такой шаг поддержали 34 депутата

Президент Украины подписал закон об игорном бизнесе 11 августа Фото из открытых источников

Депутаты Тернопольского областного совета поддержала инициативу о запрете игорного бизнеса на территории региона. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель партийной организации "Батькивщина" Василий Деревляный.

По его словам, на сессии облсовета решение о запрете игорного бизнеса на территории области поддержали 34 депутата.

"11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области (за проголосовало 34 депутата, решение принято) и вопрос недоверия Президенту Украины В. Зеленскому относительно принятого Верховной Радой Украины Закона о рынке земли", - написал депутат.

Решение Тернопольской ОГА о запрете игорного бизнеса в области Facebook-страница Василия Деревляного

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Напомним, в понедельник, 11 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

На следующий день текст закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины".