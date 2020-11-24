В Тернопольской области к лечению пациентов с COVID-19 будут привлекать студентов-медиков

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Также в лечении будут участвовать преподаватели регионального медуниверситета

В Тернопольской области до лечения больных коронавирусом COVID-19 будут привлекать студентов и преподавателей Тернопольского национального медицинского университета. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Тернопольской ОГА.

"Медики работают в постоянном напряжении. В связи с эпидемией, больше работы стало, как у врачей, так и у среднего и младшего медицинского персонала. Поэтому мы обратились в Тернопольский национальный медицинский университет с просьбой посодействовать в обеспеченности учреждений здравоохранения работниками", - рассказала начальник управления здравоохранения ТОГА Ольга Ярмоленко.

Она также уточнила, что среди специалистов, которые согласились помочь, есть как студенты, так и преподаватели. В частности, среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, который работает в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе.

"Они устроены на условиях гражданско-правовых договоров и получают оплату в зависимости от категории, в которой работают", - добавила Ярмоленко.

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Напомним, ранее Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что большинство семей медиков, умерших в результате коронавирусной болезни COVID-19, еще не получили компенсации из-за длительного расследования каждого из случаев.