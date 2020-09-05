В Тернопольской ГФС разоблачили растрату 60 тонн контрафактного алкоголя

Неправомерные действия нанесли государству ущерб более чем на 120 тысяч гривен

Группа должностных лиц Тернопольского областного управления Государственной фискальной службы подозреваются в растрате 60 тонн изъятого алкоголя, что нанесло государству ущерб более чем на 120 тысяч гривен. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Согласно сообщению, среди подозреваемых руководитель управления ГФС, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

Как отмечается, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в рамках уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированному Госпредприятию, они передали указанные 60 тонн продукции на уничтожение частному предприятию.

По данному факту происшествия, восьми должностным лицам Тернопольской ГФС сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, на днях Служба безопасности Украины задержала на взятке в 37 тыс. долларов начальника управления ДФС в Тернопольской области. За эту сумму злоумышленник обещал коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовного производства по делу о якобы неуплате налогов.