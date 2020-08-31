В Тернополе запускают спецтроллейбусы для школьников

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Проезд для школьников будет бесплатным

В Тернополе в условиях карантина с 1 сентября будут курсировать дополнительные троллейбусы, чтобы обеспечить надлежащий подъезд учеников к школам. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

"С целью обеспечения надлежащего проезда учащихся в общеобразовательные учебные заведения города в условиях карантина, с 1 сентября дополнительно к действующим маршрутам общественного транспорта, в Тернополе начнут курсировать школьные троллейбусы. Выполнять специальные школьные рейсы будут восемь единиц электротранспорта на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Общественный транспорт будет оборудован табличками "Дети", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы воспользоваться школьным троллейбусом будет необходимо предоставить ученическую "Социальную карту тернополянина". Известно, что проезд для учеников будет бесплатный, а также планируется организация сопровождения работниками образовательных учреждений.

Сейчас в школьных троллейбусах разрешено родителям сопровождать учеников младших классов, однако для взрослых проезд будет платным в соответствии с действующими тарифами на проезд.

Ориентировочный график отправлений троллейбусов, осуществляющих школьные рейсы (возможны уточнения):

Троллейбус №1/3:08:02 рынок – 08:20 ул. Сливенская – 08:30 ул. А. Довженко – 8:48 Центр – 09: 02 Рынок

Троллейбус №2/2: 08:04 ул. Протасевича – 8:22 Центр - 08:42 ул. Троллейбусная

Троллейбус №5/1:8:07 ул. Киевская – 8:17 ул. Леси Украинки – 8:21 ул. Сливенская – 8:31 Центр – 8:45 ул. Мира – 8:55 Центр – 9: 19 ул. Киевская

Троллейбус №7/1: 08:32 ул. Леси Украинки – 08: 35 ул. Сливенская - 08 :53 (ЦГМИ им. Довженко)

Троллейбус №7/2: 08:37 Фарм. фабрика – 08:50 Парк Национального возрождения

Троллейбус №8/1: 07: 48 Газопровод - 08:35 ул. Морозенко;

Троллейбус №10/3: 08:04 ул. Киевская-08: 27 Центр - 08:52 ул. Киевская - 09: 12 отель "Тернополь"

Троллейбус №11/4: 07:57 ул. Лучаковского – 08:03 ул. Троллейбусная – 08:18 Центр – 08:48 ул. Киевская.

Напомним, поскольку Ивано-Франковск попал в "красную" зону, то школам в городе продлили каникулы до 11 сентября.