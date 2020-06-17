В Тернополе вводят ряд запретов из-за коронавируса

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С 18 июня в городе начнут проверять соблюдение установленных ограничений в заведениях, на рынках и в транспорте

В Тернополе вводится ряд карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в решении Тернопольского штаба от 17 июня.

Как отмечается, в среду состоялось заседание Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом. В ходе этого было определено запретить проведение массовых мероприятий, в том числе длительных празднований в заведениях общественного питания. В случае несоблюдения установленных ограничений деятельность таких заведений запретят.

Однако, разрешается проведение ВНО и других мероприятий, связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры.

Также были определены правила пребывания клиентов в заведениях общественного питания: не более 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер. Тогда как руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны создать отдельный вход и выход для разграничения потоков посетителей и восстановить дистанционную разметку. На входе должен проводиться обязательный температурный скрининг.

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Также запрещается перевозить пассажиров в общественном транспорте без защитных масок. В то же время количество пассажиров в салоне не должно превышать количества мест для сидения.

Выполнение правил начнут ежедневно проверять с 18 июня, чтобы определить, насколько придерживаются ограничительных мер.

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Напомним, на прошлой неделе в Тернопольской области зафиксировали новую вспышку коронавируса: после празднования дня рождения в столовой COVID-19 подхватили по меньшей мере 28 человек.