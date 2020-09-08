Тернополь в "красной" зоне: Полиция составила более 40 протоколов из-за работы школ и детсадов

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Руководство школ и детсадов было предупреждено о последствиях невыполнения решения Кабинета Министров

Полиция составила 31 административный протокол в отношении руководителей школ и 12 в отношении руководства дошкольных учреждений Тернополя за работу во время пребывания города в "красной зоне" эпидемической опасности. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на полицию в Тернопольской области.

"Вчера всех предупреждали, что если не прислушаются, то будет ответственность и учреждения будут закрыты. 31 протокол составлен в отношении руководителей школ и 12 в отношении руководителей дошкольных учреждений", - сказали в ведомстве.

Административные материалы будут переданы в суд.

Правоохранители также отметили, что руководство школ и детсадов было предупреждено о последствиях неисполнения решения Кабинета Министров об отнесении города к "красной зоне" из-за COVID-19.

Также в ведомстве добавили, что протоколы составляли именно в отношении руководства образовательных учреждений, а не в отношении родителей детей.

Вместе с тем, в прокуратуре Тернопольской области сообщили, что уголовных производств из-за отказа городских властей Тернополя выполнять решения Кабинета Министров не открывали.

Новости по теме: Тернополь отказался ужесточать карантин

Ранее городская власти Тернополя и Ивано-Франковска подали в суд иск на правительство с требованием отменить решение о внесении городов в" красную " зону карантина.