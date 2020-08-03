В Тернополе пассажиры добились остановки поезда, отмененной из-за внесения города в "красную" зону

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Некоторым пассажирам продавали билеты в Тернополь уже после того, как была отменена остановка

В Тернополе пассажиры добились остановки поезда, который ехал из Херсона, после того как "Укрзализныця" отменила остановки в городе за внесение его в "красную" зону карантина. Об этом рассказал мэр Тернополя Сергей Надал, передает местное издание "0352".

"Там ехали 85 тернополян, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда горожане подняли бунт, начальник поезда все же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", — рассказал Надал.

Он также зачитал обращение от пассажиров другого поезда - "Киев-Трускавец". Они рассказали, что в "Укрзализныце" им продали билеты уже после внесения региона в "красную" зону. О том, что поезд не будет останавливаться, пассажиры узнали от проводницы. Начальник поезда предлагал им выходить в Хмельницком или Львове.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.