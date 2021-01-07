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В Тернополе открыли крупнейшую в стране Рождественскую шопку. Видео

Тернопольскую шопку занесли в Книгу рекордов Украины

В Тернополе во время Рождественского богослужения в церкви апостола Петра открыли самую большую шопку в Украине, в которой - почти 30 миниатюр и более 100 библейских персонажей. Об этом сообщает "Укринформ".

"В этом году общая ширина шопки - 50 м, а высота – 30 м, что на десять метров больше, чем в прошлом году. Центральный, ключевой объект - изображенное селение Вифлеем, где родился Иисус Христос. Есть и другие библейские сюжеты, напоминающие верующим историю жизни и деяния Спасителя", - рассказал иеродиакон храма Юст Гомза.

Как отмечается, в шопке, обустроенной в форме диорамы - среди многочисленных миниатюр и библейских персонажей можно увидеть фигуры ангелов, ковчег, воссозданную Святую вечерю, поселок на холме, сказочных зверей и птиц. К тому же, некоторые из фигур – подвижные, подсвечиваются разноцветным светом и сопровождаются звуковыми эффектами, что придает шопке особый торжественно-праздничный вид.

Кроме того, нынешняя Тернопольская шопка в церкви святого Петра занесена в Книгу рекордов Украины.

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Напомним, во Львове накануне Рождества Христова по традиции установили Дидуха, в этом году он высотой 4 метра, и к тому же состоит из 120 маленьких.

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