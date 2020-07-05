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В детсаду Тернополя – вспышка коронавируса

Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили у пяти детей

В Тернополе произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19, в связи с этим заведение временно закрыли на карантин. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Как отмечается, болезнь обнаружили в Тернопольском детсаду №6. По последним данным, COVID-19 диагностировали у пяти воспитанников.

В результате, чтобы не допустить распространения коронавируса среди детей и сотрудников, было принято решение закрыть учебное заведение на 14-дневный карантинный период.

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Кроме этого, контактные лица в течение двух недель пробудут на самоизоляции под медицинским наблюдением. Пока точной даты возобновления работы детсада №6 нет. 

Пока точной даты возобновления работы детсада №6 нет. 

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что в 13 регионах Украины могут усилить карантин из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В связи с этим есть риск закрытия там детсадов и остановки общественного транспорта. 

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