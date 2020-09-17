Устроил банкет на работе: В Тернопольской области через два дня после назначения уволили прокурора

Николай Петришин Фото из открытых источников

Во время банкета прокурор заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы"

В Тернопольской области после нескольких суток на должности уволили прокурора Николая Петришина за пьянку на рабочем месте и несоответствующее поведение, передает ГПК.

"14 сентября прокурором Тернопольской области стал 30-летний Николай Петришин. В первый же день прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "їб*ти как тупых свиней", - говорится в сообщении.

В свою очередь Петришин заявил, что никакого банкета не было и что он ничего не употреблял.

Нардеп из Тернопольской области Васылив сообщил, что во время заседания Рады 15 сентября разговаривал с генпрокурором Ириной Венедиктовой об "этом нездоровом влечении к животным" и к "забухать".

По словам Васылива, Венедиктова пообещала разобраться.

16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии генпрокуратуры. Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - это недоразумение с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и неподобающее поведение.

Отмечается, что у прокурора за последние годы появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

"У меня красивая жена, она занимается бизнесом", - объяснил он происхождение своего состояния.

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Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представили коллективам семерых новоназначенных руководителей областных прокуратур.