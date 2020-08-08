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"Укрзализныця" восстанавливает остановки поезда дальнего сообщения в Луцке и Тернополе. Список

Вероятно, в поездах будет дежурить охрана Фото из открытых источников

С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов

"Укрзализныця" с 8 августа возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, ограничение отменено для поездов:

  • №41/42 сообщением Днепр-Трускавец; 
  • №98/97 Ковель-Киев; 
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка; 
  • №12/11 Одесса-Львов; 
  • №81/82 Киев-Ужгород; 
  • №49/50 Киев-Трускавец; 
  • №136/135 Черновцы-Одесса; 
  • №108/107 Одесса-Ужгород; 
  • №110/109 Львов-Херсон; 
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка; 
  • №715/716 Киев-Львов.

Отмечается, что с 10 августа будет восстановлено остановки всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

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Напомним, "Укрзализныця" с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего сообщения в Луцке и Тернополе. Как отмечается, решение было принято во исполнение норм постановления Кабинета министров №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

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