"Укрзализныця" восстанавливает остановки поезда дальнего сообщения в Луцке и Тернополе. Список
С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов
"Укрзализныця" с 8 августа возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В частности, ограничение отменено для поездов:
- №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- №12/11 Одесса-Львов;
- №81/82 Киев-Ужгород;
- №49/50 Киев-Трускавец;
- №136/135 Черновцы-Одесса;
- №108/107 Одесса-Ужгород;
- №110/109 Львов-Херсон;
- №86/85 Львов-Новоалексеевка;
- №715/716 Киев-Львов.
Отмечается, что с 10 августа будет восстановлено остановки всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.
Напомним, "Укрзализныця" с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего сообщения в Луцке и Тернополе. Как отмечается, решение было принято во исполнение норм постановления Кабинета министров №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.