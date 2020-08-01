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Тернополь отказывается усиливать карантин

Тернополь Фото из открытых источников

Горсовет соберется на внеочередную сессию относительно законности отнесения города к "красной зоны"

Городской совет города Тернополь соберется на внеочередную сессию относительно законности отнесения города к "красной" зоны в понедельник, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета

"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме. При этом призываем жителей соблюдать санитарно-эпидемиологических условий, в том числе масочного режима, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горсовете утверждают, что показатели заболеваемости в городе пошли на спад.

"Среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не меньше 24); коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (показатель – 11); показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (показатель – 10)", – отметили в ведомстве. 

Также отмечают, что показатель заполненности коек для пациентов с коронавирусом вдвое меньше нормы для "красной зоны".

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Напомним, Луцк первым отказался усиливать карантин несмотря на то, что накануне город внесли в "красную зону" карантина. В частности, в "красную зону" также вошли Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

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