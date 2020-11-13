Тернополь отказался вводить "карантин выходного дня"

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По словам городского головы, такие ограничения уничтожат экономику города

Власти Тернополя отказались вводить "карантин выходного дня" в городе. Об этом во время брифинга заявил мэр города Сергей Надал.

По словам городского головы, такие ограничения уничтожат экономику города.

"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о "карантине выходного дня"...

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение больных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города", - сказал Надал.

Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Впоследствии городской голова Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Позже секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе не планируют вводить "карантин выходного дня".