Смертельное ДТП вблизи Тернополя: В результате столкновения четыре автомобиля разлетелись вдребезги

На месте происшествия погиб 29-летний мужчина. Беременная женщина и виновник ДТП госпитализированы

В Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром, 2 декабря, на пути "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече", недалеко от села Байковцы Тернопольского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля PEUGEOT не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в авто TOYOTA, водитель которого пыталась совершить маневр поворота с главной на второстепенную дорогу. От удара транспорт выехал на встречную полосу. В это время там проезжал грузовик DAF. Водитель пытаясь обойти препятствие, столкнулся с еще одним транспортным средством SKODA и съехал в кювет.

В результате аварии 29-летний водитель SKODA погиб на месте происшествия, а пассажирка этой машины, 31-летняя беременная жительница Збаражского района госпитализирована в Тернопольский областной перинатальный центр "Мать и ребенок".

Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализирован и водитель PEUGEOT.

По данному факту происшествия начато уголовное производство согласно ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас следователи детально устанавливают все обстоятельства ДТП и продолжается расследование.

Напомним, 1 декабря во Львовской области под колесами снегоуборочного автомобиля погиб мужчина, который просто лежал на проезжей части.