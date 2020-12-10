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Падение самолета в Тернопольской области: В полиции назвали вероятную причину трагедии

Погибший пилот оказался жителем Николаевской области

Падение одномоторного самолета "АН-2" в Тернопольской области могло произойти из-за того, что пилот не рассчитал неровности и глубокий ров на месте приземления. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона

Согласно сообщению, предварительно установлено, что пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал на неровности и глубокий ров.

Вероятно, мужчина при снижении задел крылом землю и, как результат, самолет начало бросать о землю. Во время инцидента в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили мертвым в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта.

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Сейчас оперативники устанавливают как и почему тело мужчины там оказалось: вылетело ли в результате удара, вытащили ли люди, пытаясь реанимировать мужчину. Погибший пилот оказался жителем Николаевской области, 1980 года рождения.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 281 части 3 Уголовного кодекса - Нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия.

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Напомним, накануне вблизи с. Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб на месте

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