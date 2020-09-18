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В Тернопольской области заявили о гибели в ДТП 44 детей: Полиция опровергает информацию

ДТП 

 Фото из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что количество аварий с участием детей снизилось на 31,3%

Национальная полиция Тернопольской области опровергла информацию о якобы гибели в ДТП 44 детей, которую активно распространяют СМИ. Соответствующее сообщение размещено на сайте Нацполиции.

"На интернет-сайтах появились публикации о том, что в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли на дорогах области, за восемь месяцев погибли 44 ребенка. Эта информация недостоверная", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что за январь-август на дорогах области правоохранители зарегистрировали 1600 аварий, в которых пострадало 359 человек. Из них сорок двое погибли, а 435 получили травмы.

В 44 ДТП были дети, однако погибших несовершеннолетних нет, а вот 49 из них получили травмы.

Также в ведомстве подчеркнули, что количество аварий с участием детей, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 31,3%.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате чего были госпитализированы семь человек.

 

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