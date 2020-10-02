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В Тернопольской области умер врач - герой билбордов "Дякуємо за життя"

Фото из открытых источников

Врач умер до получения результатов ПЦР-тестов

В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович, чье фото среди других медиков, которые боролись с коронавирусом, было на билбордах в украинских городах. Об этом говорится на Facebook-странице Почаевской больницы, где работал медик.

"Непостижимая потеря ... мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Ивана Венжиновича. Администрация и коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в посте.

По информации издания "Укринформ", в Почаевской больнице несколько дней назад у Венжиновича диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медики сделали ПЦР-тест, но сердце врача остановилось. Сейчас в больнице ждут результатов ПЦР-теста.

В разгар пандемии фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press об украинских больницах, в том числе в Почаеве.

Впоследствии его фото, среди других фотографий украинских медиков, было помещено по всей стране на билбордах с надписью "Дякуємо за життя".

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Напомним, по состоянию на утро 2 октября в Украине лабораторно подтвержден 217 661 случай коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 4633 новых случая, 2148 пациентов выздоровели, а 68 человек умерло.

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