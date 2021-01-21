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В Тернопольской области горит военный склад

Фото из открытых источников

Обошлось без жертв и пострадавших

На территории одной из воинских частей в Тернопольской области спасатели ликвидируют последствия утреннего пожара на складах. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

"В 06:13 к спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории воинской части в Бережанах. Пожар локализован в 06:47 на площади 112 кв. м. Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что, кроме подразделений ГСЧС, дополнительно привлечен пожарный расчет воинской части.

Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено. Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.

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Ранее сообщалось, что 4 января, в Соломенском районе Киева произошел пожар в 2-этажном офисно-складском здании, которое принадлежит ЗАО "Укррыба".

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