Мэр Тернополя Сергей Надал заболел коронавирусом COVID-19

Он добавил, что ни один из его заместителей не заразился

У городского главы Тернополя Сергея Надала выявили позитивный тест на коронавирус COVID-19. Об этом мер сам сообщил в своем Facebook.

"Тернопольчане, друзья. Должен рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", - написал Надал.

По его словам, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным.



"Чувствую некоторые симптомы, в частности - неприятную боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимания. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дому. Потребности в госпитализации нет. В течение ближайших двух недель планирую работать из дома в режиме жесткой самоизоляции. Мобильная связь и интернет, к счастью, позволяют быть в курсе всех дел и дистанционно быть в контакте с моей командой", — рассказал мэр Тернополя.

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