Мэр Тернополя после отказа вводить локдаун изменил мнение

Сергей Надал. Фото: rada.te.ua

Чиновники опасаются, что после праздников количество заражений COVID-19 может возрасти

Городской голова Тернополя Сергей Надал накануне заявлял об отсутствии необходимости вводить жесткие ограничения в городе, однако сегодня, 7 января, сообщил, что сценарий введения локдауна все же рассматривается. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, чиновники Тернополя уже не исключают, что после праздников количество заражений COVID-19 может возрасти, и в таком случае все же придется вводить карантин.

"Коронавирус имеет свойство быстро распространяться, и мы уже не исключаем роста количества больных. После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения.

Готовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни тернополян. Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная потребность. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных — мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина", - отметил Сергей Надал.

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Ранее сообщалось, что власти Тернополя отказалась ужесточать карантинные ограничения в городе на период с 8 по 24 января. Как отмечалось, в течение последних дней в городе не наблюдается прирост заболеваемости на COVID-19, зато количество инфицированных жителей снизилась, уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в медучреждениях и практически отсутствуют больные среди детей и работников учреждений образования.