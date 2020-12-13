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Звезда украинского баскетбола дебютировал за "Торонто" и набрал три очка. Видео

Алексей Лень Фото из открытых источников

Всего украинец Алексей Лень провел на поле 9 минут

Украинский баскетболист Алексей Лэнь дебютировал в составе канадской команды "Торонто Рэпторс" и набрал в предсезонном матче три очка. Об этом сообщает iSport.

Отмечается, что дебютная игра Леня за канадцев прошла с клубом "Шарлотт Хорнетс" и закончилась со счетом 111:100. Во время матча украинец отыграл на поле девять минут. За это время он набрал три очка (3-6 штрафных), а также сделал три подбора, два перехвата и один блок-шот.

Как известно, до подписания соглашения с "Торонто" Лень сменил три клуба в NBA. Свою заокеанскую карьеру он начал в "Финикс Санз", где провел 5 сезонов.

После этого украинец играл за "Атланту Хуокс" и "Сакраменто Кингз". Всего в этих клубах Лень провел 467 игр. Однако в прошлом сезоне баскетболист в стартовой пятерке играл лишь 12 из 55 матчей.

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Напомним, недавно в США ушел из жизни восьмикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 87-летний Том Хейнсон. Человек восемь раз выигрывал НБА в составе "Бостон Селтикс", за который выступал с 1956 по 1965 год.

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