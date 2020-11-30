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Звезда чемпионата Англии и герой чемпионата мира по футболу умер в 42 года от редкой болезни

Папа Буба Диоп Фото из открытых источников

Папа Диоп дебютировал в Англии в 2004 году за "Фулхэм"

На 43-м году ушел из жизни из-за редкой болезни Шарко - Мари - Тута (ШМТ или наследственная моторно-сенсорная нейропатия) звезда английской Премьер-лиги Папа Буба Диоп. Об этом пишет Mirror.

В частности, при ШМТ пациент страдает от слабости и атрофии мышц дистальных отделов конечностей, деформации стоп и кистей. Со временем больной теряет чувствительности в конечностях.

Папа Диоп дебютировал в Англии в 2004 году за "Фулхэм", после чего играл еще в "Портсмуте" и "Вест Хэме". После одного сезона с "Вест Хэмом" он присоединился к "Бирмингем Сити", прежде чем закончил свою карьеру в январе 2013 года.

На его родине, в Сенегале, Диопу считают настоящим героем, поскольку на чемпионате мира 2002 года он забил гол, в результате которого Сенегал обыграл Францию 1:0.

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Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября его выписали из больницы, где спортсмен перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 

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