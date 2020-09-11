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Зеленский наградил орденами "За заслуги" футболистов Беланова и Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Государственными наградами Украины отмечены спортсмены по случаю Дня физической культуры и спорта

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами ряд спортсменов, тренеров и функционеров по случаю Дня физической культуры и спорта. Об этом говорится в указе №387/2020 главы государства, который опубликован на сайте ОПУ.

"За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Беланова Игоря Ивановича — сопредседателя Комитета профессионального футбола общественного союза "Украинская ассоциация футбола", - говорится в тексте указа.

Кроме того, волонтер, нападающий испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени.

Справка:

Игорь Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе — советский и украинский футболист, нападающий.

Лауреат "Золотого мяча" 1986 года. Вице-чемпион Европы-1988. Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА - 1986. Заслуженный мастер спорта СССР (1986).

8 апреля 2017 года стартовал первый чемпионат Игоря Беланова — "Belanov Football League".

Роман Зозуля родился 17 ноября 1989 в Киеве — украинский футболист (нападающий) и волонтер. Игрок испанского клуба "Альбасете". Соучредитель благотворительного фонда "Народная армия", занимающегося поддержкой армии.

В 2017 году Роман Зозуля и Руслан Ротань основали футбольную академию в Днепре.

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Ранее сообщалось, что Апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций, которые были наложены на клуб Сегунды "Райо Вальекано" за травля украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

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