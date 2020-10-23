"Заря" уступила в первом матче Лиги Европы

Матч "Лестер" - "Заря" Фото из открытых источников

Первый гол "Заря" пропустила на 29 минуте

Луганская "Заря" проиграла английскому "Лестеру" со счетом 0:3 в стартовом матче группового турнира Лиги Европы. Матч состоялся накануне, 22 октября в Англии.

Первый гол "Заря" пропустила на 29 минуте. После удара Харви Барнса мяч попал в штангу ворот, и Джеймс Мэддисон в толкотне на площадке вратаря все же толкнул мяч в сетку ворот.

Удвоить результат "лисы" сумели уже на 45 минуте. Барнса вывели один на один с вратарем "Зари" и тот легко переиграл его - 2:0.

После перерыва "Заря" продолжила играть пассивно, за что на 67 минуте "Лестер" наказал их. Иванисеня ошибся с передачей у собственных ворот и Келечи Ихеаначо с 10 метров пробивает в угол ворот - 3:0.

Следующий матч, в рамках Лиги Европы, луганская "Заря" проведет 29 октября в 19:55 против "Браги".

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" довольно неожиданно одержал выездную победу в матче с мадридским "Реалом" со счетом 3:2. Победу "Шахтера" журналисты считают достаточно неожиданной, поскольку из-за вспышки COVID-19 в команде "горняков" они приехали на матч не в самом сильном составе. Известно, что в составе "Шахтера" на поле вышли сразу 8 игроков в возрасте 23 года или моложе.