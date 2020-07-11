"Заря" одержала комфортную выездную победу над "Колосом"

Официальный сайт ФК "Колос"

Коллектив из Луганска продолжает борьбу за серебряные медали УПЛ

В июльский жаркий выходной день в гости к ковалевскому "Колосу" пожаловал претендент на серебряные награды Favbet Лиги - луганская "Заря".

Подопечные Скрипника, пытаясь реабилитироваться за досадную ничью в прошлом туре с "Александрией" (2:2), с первых минут пошли вперед и на 9-й минуте открыли счет. Кочергин обыгрался в "стенку" с партнером, после чего отправил мяч в сетку ворот Волынца.

В следующие полчаса игра, в основном, проходила в центре поля, за исключением единичных атак обоих коллективов. На 24-й минуте "ковалевчанин" Смирный откликнулся на передачу в центре поля, самостоятельно протащил мяч к штрафной гостей и опасно пробил по воротам Мацапуры, задев сетку с внешней стороны. "Заря" же отвечала дальними ударами, которые не приносили результата.

Казалось бы, команды уже готовились уходить на перерыв, но на последней минуте первого тайма сыграло золотое правило футбола: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Богдан Михайличенко, отобрав мяч на своей половине поля, прошел по левому флангу и отдал точную передачу на Кочергина, которому ничего не оставалось, кроме как удвоить преимущество гостей. При счете 0:2 футболисты ушли на отдых.

Начало второго тайма мало чем отличалось от середины первого. "Заря", ведя в счете, начала позволять себе поперечные передачи в защите, за что чуть не поплатилась. Морозко, воспользовавшись обрезкой Цвека, обыгрался в касание с Лысенко и вышел на "свидание" с голкипером "черно-белых", но переиграть его не сумел - попал в штангу.

Команда Скрипника не осталась в долгу и в середине второго тайма провела серию опасных атак, в одной из которых Максим Лунев после грубой ошибки голкипера не сумел забить в пустые ворота. В дальнейшем ни замены, ни попытки наставника хозяев не изменили ситуацию на поле - голов болельщики так и не увидели.

В итоге, "Заря" побеждает 2:0 и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. "Колос", в свою очередь, проиграл в шестом из семи матчей после возобновления чемпионата и постарается реабилитироваться уже в следующей игре. 15 июля их ждет противостояние с действующим чемпионом Украины - донецким "Шахтером".

"Колос" (Ковалевка) - "Заря" (Луганск) - 0:2

Голы: Кочергин, 9; 45.

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