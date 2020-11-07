Замена форварда "Динамо": Шевченко вызвал в сборную Украины опытного футболиста

Футболист Артем Кравец Фото из открытых источников

У нападающего Владислава Супуряги обнаружили коронавирус

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной команды нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца в связи с тем, что среди приглашенных на сбор появились новые больные COVID-19 исполнители. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Как отмечается, положительными оказались ПЦР-тесты Владислава Супряги и Евгения Шахова. Также ранее коронавирус обнаружили у динамовцев Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Александра Караваева и Николая Шапаренко.

Кроме этого, не сможет помочь главной команде страны еще один футболист "Динамо" Александр Тимчик, который восстанавливается после повреждения.

"Андрей Шевченко вызвал нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца. Артем — опытный игрок национальной команды, на счету которого 23 матча и восемь голов за сине-желтых", - отметил пресс-секретарь национальной команды.

Кроме этого, сыграть за "Андерлехт" в ближайшем туре чемпионата Бельгии готов футболист Богдан Михайличенко, который вылечился от COVID-19. После матча спортсмен прибудет в Киев на сбор.

Напомним, недавно футболисты киевского футбольного клуба "Динамо" получили отрицательные результаты тестирования на коронавирус COVID-19. В связи с этим матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной" может состояться.