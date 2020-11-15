live
Новости » Спорт Читати новину українською

Заболевшие COVID-19 игроки "Динамо", которые были со сборной в Германии, отправились домой

Фото из открытых источников

Не дождавшись от Украинской ассоциации футбола (УАФ) решение, когда четверо игроков национальной сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент футбольного клуба "Динамо" самостоятельно организовал их возвращение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что при поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола.

Благодаря этому Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и скоро будут дома.

По словам Суркиса, руководство УАФ мало того, что так и не удосужилось оперативно принять решение, еще и хотело отправить больных игроков в Киев автобусом.

Как стало известно, английский "Вест Хэм" также позаботился, чтобы Андрей Ярмоленко чартером благополучно вернулся к своему клубу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

"COVID-19: поддерживаем друг друга", – полное видео ток-шоу Мир входит во вторую волну коронавируса: Как борются с распространением коварной болезни в Европе и за ее пределами Крупные финансовые группы захватят даже самые маленькие рынки: Эксперт оценила последствия от введения в Украине "карантина выходного дня" Коронавирус против бизнеса: Какие ограничения введут в Украине с 14 ноября и чего ожидать предпринимателям
Loading...

программы канала ZIK

Власть VS местные элиты. Вакансии от премьера. Бунт бизнеса | Детали недели | 14.11.20
Новый коронавирусный антирекорд. Переполненные больницы. Карантин выходного дня | #Новости | 14.11.20
Помощь бизнесу. Жуткая авария в столице. Коронавирус в Украине | Детали дня | 13.11.20
Карантинный бойкот. Вакцина от COVID-19. Зарубежные интересы | Ток-шоу
ДТП в столице. Обращение Венедиктовой. Рекорды COVID-19. События в мире | #Новости | 13.11.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу