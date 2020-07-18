"Я еще могу доставить проблем": Легендарный американский боксер заявил о возвращении на ринг

Оскар Де Ла Хойя Фото из открытых источников

Спортсмен убежден, что, несмотря на многолетний перерыв, его навыки и сила никуда не делись

Американский боксер, олимпийский чемпион и неоднократный чемпион мира в профессиональном боксе Оскар Де Ла Хойя заявил о намерении вернуться на ринг и возобновить спортивную карьеру. Об этом сообщает BoxingScene.

Так, 47-летний боксер отметил, что он внимательно следит за состоянием своих мышц и в дальнейшем планирует проводить полноценный тренировочный лагерь.

"Надеюсь, что к сентябрю буду готов к 12-раундовым спаррингам. Возвращение на ринг запланировано на следующий год. Я все еще могу доставить проблем некоторым звездам ринга", – отметил Оскар Де Ла Хойя.

По словам спортсмена, его навыки никуда не делись, как и сила.

"Возможно, я стал хуже в плане скорости, но это еще предстоит выяснить. Чувствую, что могу это сделать", – заверил американский боксер.

К слову, последний раз Де Ла Хойя выходил на ринг в 2008-м году, а в следующем году он официально завершил карьеру. Сейчас на его счету 45 боев, 39 побед (30 – нокаутом) и 6 поражений. После окончания карьеры бойца Де Ла Хойя продолжил возглавлять промоутерскую компанию Golden Boy Promotions.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что 33-летний украинский боксер полутяжеловес Александр Гвоздик намерен завершить свою карьеру. Отметим, на профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).