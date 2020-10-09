Вспышка COVID-19 в "Шахтере": Число заболевших возросло до 9 игроков

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Все больные идут на 10-дневную самоизоляцию

Количество больных футболистов на COVID-19 в донецком "Шахтере" выросло до 9 человек. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

"По итогам повторного тестирования "Шахтера" на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все больные идут на 10-дневную самоизоляцию. У большинства больных недуг проходит бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

В то же время полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций против Германии и Испании.

Другие игроки, которые не заболели коронавирусом, вернутся к тренировкам 9 октября после нескольких дней самоизоляции.

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Напомним, после матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила положительные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двух сотрудников персонала "оранжево-черных".