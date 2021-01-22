Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Английский футболст Том Кинг Фото twitter.com/NewportCounty

Мяч пролетел 96,01 м над полем

Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг во время матча против "Челтенхэм Таун" на чемпионате Англии так попал мячом в ворота соперников, что оказался в Книге рекордов Гиннеса. Об этом сообщает "Sky Sports".

Как отмечается, он забил самый длинный гол в мире, длиной 96,01 м, на 12-й минуте игры, которая проходила 19 января на стадионе "Джонни-Рокс".

Сам футболист никогда не мог подумать, что сможет стать рекордсменом.

"Я очень рад, что установил рекорд. Это то, о чем я никогда не мог мечтать, но я уверен, что это сделает мою семью и будущую семью действительно очень гордыми", - прокомментировал он.

При этом добавляется, что протяженность полета мяча превышает предустановленную. Она достигала 91,9 м, а такой результат, собственно, установил вратарь из "Сток Сити" Асмир Бегович еще в ноябре 2013-го года.

Новости по теме: Месси впервые за 17 лет получил красную карточку: Его могут серьезно наказать

Ранее сообщалось, что португальский спортсмен Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Он забил свой 760-ый гол в карьере.