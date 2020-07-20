Впервые в истории не будет определен обладатель "Золотого мяча"
Пандемия коронавируса повлияла и на определение лучшего игрока мира
Авторитетное французское изданиe France Football отменило вручение "Золотого мяча" по итогам 2020 года. Об этом сообщается в официальном заявлении журнала.
Причиной отмены церемонии награждения послужила пандемия коронавируса, которая не позволила завершить футбольные соревнования в привычных условиях. Некоторые из них и вовсе закончились досрочно.
"Впервые в своей истории, начатой в 1956 году, "Золотой мяч" не будет вручен из-за отсутствия достаточных справедливых условий", - говорится в заявлении.
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Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал