Возвращение легенды: Ради выхода снова на ринг Тайсон сбросил 45 килограммов

Для этого, прежде всего, боксер стал веганом

Как сообщает Klitschko-brothers.com, в частности, перед своим "камбэком" спортсмен с помощью веганской диеты и усердных тренировок сбросил около 45 килограммов.

"Было очень трудно набирать форму, но по одной конкретной причине: мне пришлось сбросить 100 фунтов (45,4 кг). А так я всегда делал это на протяжении своей карьеры. Как я сбросил этот вес? Во первых, стал веганом. Моя жена сказала, чтобы я встал на беговую дорожку. Начинал бегать по 15 минут, а закончилось все тем, что проводил на беговой дорожке по два часа. Я продолжал ходить в зал и следил за своей диетой", - отметил Тайсон.

Как сообщалось, в апреле этого года бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что во время самоизоляции на карантине приступил к тренировкам и планирует провести несколько показательных боев.

Новости по теме: Тайсон возвращается на ринг: Стали известны первый соперник и дата боя

Напомним, 8-раундовый бой Тайсон - Джонс должен состояться 28 ноября в Лос-Анджелесе.