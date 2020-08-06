Во время велогонки "Тур Польши" произошло масштабное столкновение спортсменов: один из них в тяжелом состоянии
Он находится в состоянии медикаментозной комы
Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на финише первого этапа 77-й велогонки “Тур Польши”, который состоялся в городе Катовице. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
“Продолжается диагностика. Пациент интубирован", - заявил прессекретарь больницы в городе Сосновец Томаш Сверкот. Сейчас гонщик находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое. Как сообщает агентство AFP, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.
Инцидент произошел на финише. В борьбе за лидерство один из конкурентов толкнул Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждение, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет.
Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.— NOS Sport (@NOSsport) August 5, 2020
Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.
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Виновного в случившемся спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.
Ранее сообщалось, что в Бельгии 20 велогонщиков получили травмы после того, как врезались в автомобиль во время проведения местных соревнований.