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Во время велогонки "Тур Польши" произошло масштабное столкновение спортсменов: один из них в тяжелом состоянии

Столкновения на велогонке Фото из открытых источников

Он находится в состоянии медикаментозной комы

Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на финише первого этапа 77-й велогонки “Тур Польши”, который состоялся в городе Катовице. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

“Продолжается диагностика. Пациент интубирован", - заявил прессекретарь больницы в городе Сосновец Томаш Сверкот. Сейчас гонщик находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое. Как сообщает агентство AFP, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Инцидент произошел на финише. В борьбе за лидерство один из конкурентов толкнул Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждение, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет.

Виновного в случившемся спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.

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Ранее сообщалось, что в Бельгии 20 велогонщиков получили травмы после того, как врезались в автомобиль во время проведения местных соревнований.

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