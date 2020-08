Во время велогонки "Тур Польши" произошло масштабное столкновение спортсменов: один из них в тяжелом состоянии

Он находится в состоянии медикаментозной комы

Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на финише первого этапа 77-й велогонки “Тур Польши”, который состоялся в городе Катовице. Об этом сообщает Rzeczpospolita .

“Продолжается диагностика. Пациент интубирован", - заявил прессекретарь больницы в городе Сосновец Томаш Сверкот. Сейчас гонщик находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое. Как сообщает агентство AFP, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Инцидент произошел на финише. В борьбе за лидерство один из конкурентов толкнул Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждение, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет.

