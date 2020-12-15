Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

Церемония включения состоится 14 июня 2021 года

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда. Об этом сообщает Boxing Scene.

Согласно сообщению, церемония их включения состоится в Канастоте (штат Нью-Йорк) 14 июня следующего 2021 года.

Также в следующем году в церемонии примут участие Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мозли. Церемония их включения в Зал славы в нынешнем году не состоялась из-за пандемии COVID-19.

К слову, брата Владимира – Виталия Кличко признали достойным включения в Зал славы еще в 2018 году.

Справка:

Владимир Кличко (род. 25 марта 1976, Семипалатинск, ныне Семей) – украинский профессиональный боксер. Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории (1996 год). Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (2000-2003 годы, 2008-2015 годы), IBF (2006-2015 годы), IBO (2006-2015 годы), The Ring (2009-2015 годы), WBA (2011-2015 годы). Младший брат чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко.

За свою карьеру победил 23 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории бокса. Владимиру также принадлежат рекорды общей продолжительности владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе (4 382 дней = 12 лет), количества побед в боях за титул объединенного чемпиона и самой длинной серии защит объединенного титула. Лучший европейский боксер всех времен по версии BoxRec.

В общем, Владимир Кличко провел 69 боев в своей профессиональной карьере, выиграв 64 из них (54 – досрочно).

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Напомним, ранее украинскому боксеру Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в бою с британцем Тайсоном Фьюри в 2015 году. Уже 1 июня эти чемпионские пояса появились в Киеве в музее Кличко.