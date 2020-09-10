Видео дня: Усик зажигательно станцевал на камеру
Украинский боксер призвал Артура Пирожкова перетанцевать его
Известный украинский боксер Александр Усик поделился с поклонниками зажигательным танцем в своем исполнении. Видео с хореографическими способностями титулованного спортсмена было опубликовано в Instagram.
На видеокадрах Усик станцевал под ритмичную музыку, а в комментарии к посту написано: "А ну, перетанцуй меня".
Скорее всего забавное сообщением адресовано известному российскому исполнителю Александру Реве, более известному как Артур Пирожков, которого отметили в заметке.
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Ранее сообщалось, что самый престижный американский боксерский журнал The Ring опубликовал свой рейтинг лучших боксеров современности независимо от весовой категории, в который попали двое украинцев - Василий Ломаченко (2 место) и Александр Усик (5 место).