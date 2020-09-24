Видео дня: Деревянченко провел необычную дуэль взглядов с Джермаллом Чарли

Деревянченко - Чарло Фото из открытых источников

Во время дуэли взглядов боксерам пришлось соблюдать социальную дистанцию и надеть защитные маски

Из-за коронавируса в необычном формате прошла дуэль взглядов между украинским боксером Сергеем Деревянченко и чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло, которые встретятся на ринге ночь с 26 на 27 сентября на арене "Mohegan Sun Arena" в Анкасвилле, США. Видео было опубликовано на YouTube-канале Fight Hub TV.

Во время традиционно предшествующей бою дуэли взглядов боксерам пришлось соблюдать социальную дистанцию и надеть защитные маски.

25 сентября состоится традиционная процедура взвешивания перед боем.

Уточняется, что на кону поединка будет пояс WBC, которым владеет Джермалл Чарло. Для украинца Деревянченко этот бой станет 16-м боем на профессиональном ринге. У него-13 побед (10 нокаутом) и два поражения.

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Ранее сообщалось, что мексиканский боксер Сауль Альварес начал переговоры с украинцем Сергеем Деревянченко об организации боя.