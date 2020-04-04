Вице-президент "Барселоны" заболел COVID-19
Жоржи Кардонер стал первым из представителей "Барселоны", у кого обнаружили коронавирус и кто контактировал с командой
57-летний вице-президент футбольного клуба "Барселона" Жорди Кардонера заразился коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Diario Sport.
После подтверждения COVID-19 он отправился на самоизоляцию и сейчас находится под наблюдением медиков.
Однако, до этого Кардонера контактировал со всеми членами футбольного клуба и даже известным футболистом Лионелем Месси.
Пока он является первым из представителей "Барселоны", у кого обнаружили коронавирус.
Кроме этого, отмечается, что игрокам "Барселоны" хотят снова урезать зарплаты из-за паузы в выступлениях в связи с эпидемией вируса.
Как сообщалось ранее, в Италии коронавирусом заразился один из футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Также голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели новым видом коронавируса SARS-CoV-2 во время рабочей поездки в Австралию.