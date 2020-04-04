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Вице-президент "Барселоны" заболел COVID-19

Вице-президент испанского ФК "Барселона" Жорди Кардонер Фото из открытых источников

Жоржи Кардонер стал первым из представителей "Барселоны", у кого обнаружили коронавирус и кто контактировал с командой

57-летний вице-президент футбольного клуба "Барселона" Жорди Кардонера заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Diario Sport.

После подтверждения COVID-19 он отправился на самоизоляцию и сейчас находится под наблюдением медиков.

Однако, до этого Кардонера контактировал со всеми членами футбольного клуба и даже известным футболистом Лионелем Месси.

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Пока он является первым из представителей "Барселоны", у кого обнаружили коронавирус.

Кроме этого, отмечается, что игрокам "Барселоны" хотят снова урезать зарплаты из-за паузы в выступлениях в связи с эпидемией вируса.

Как сообщалось ранее, в Италии коронавирусом заразился один из футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани.

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Также голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели новым видом коронавируса SARS-CoV-2 во время рабочей поездки в Австралию.

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